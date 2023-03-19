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42 минуты назад

Трое детей находятся в тяжёлом состоянии в результате ДТП в Крыму

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Трое детей находятся в тяжёлом состоянии в результате ДТП в Крыму, сообщили в региональном Минздраве.

Раскрыто состояние детей, попавших в ДТП в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дети переведены в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», все в тяжёлом состоянии», — приводит сообщение РИА Новости.

Двоих детей готовят к операции.

Мать детей находится в состоянии средней степени тяжести, отец получил небольшие травмы.

Ранее стало известно, что водитель легкового авто в Крыму сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе, двоих взрослых и троих детей госпитализировали.

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