Раскрыто состояние детей, попавших в ДТП в Крыму

Трое детей находятся в тяжёлом состоянии в результате ДТП в Крыму, сообщили в региональном Минздраве.

«Дети переведены в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», все в тяжёлом состоянии», — приводит сообщение РИА Новости .

Ранее стало известно, что водитель легкового авто в Крыму сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе, двоих взрослых и троих детей госпитализировали.