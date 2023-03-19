Появилось видео момента ДТП с автобусом с детьми в Пензе

В сети появилось видео момента столкновения автобуса, перевозившего детей, с легковым автомобилем. Видео инцидента, произошедшего 18 марта в Пензе, опубликовал Telegram-канал "ДТП и происшествия Нижний Новгород".

По данным прокуратуры Пензенской области, на ул. Гагарина водитель микроавтобуса, перевозившего жителей Нижегородской области, включая несовершеннолетних, при совершении поворота не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки Kia, в результате чего произошло столкновение.

Водитель автомобиля Kia мужчина 1989 г.р. и ребенок, пассажир 2015 г.р., погибли. Четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью.