В Крыму задержали сбившего семью из пяти человек водителя

Задержан водитель, сбивший семью из 5 человек в Крыму. Об этом сообщила представитель МВД РФ по Крыму Наталья Кашкарова, передает РИА Новости.

Фото: Прокуратура Республики Крым Прокуратура Республики Крым

По словам Кашкаровой, возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие считает, что водитель находился в состоянии опьянения.

Инцидент произошел в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма. Машина наехала на семью из пятерых человек – супружескую пару и троих детей.

Медики сообщили, что все дети находятся в тяжелом состоянии, двоих сейчас готовят к операции. Состояние матери средней степени тяжести, отец получил легкие травмы.