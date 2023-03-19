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11 минут назад

В Крыму задержали сбившего семью из пяти человек водителя

Майк Габриелян

Задержан водитель, сбивший семью из 5 человек в Крыму. Об этом сообщила представитель МВД РФ по Крыму Наталья Кашкарова, передает РИА Новости.

В Крыму задержали сбившего семью из пяти человек водителя
Фото: Прокуратура Республики КрымПрокуратура Республики Крым

По словам Кашкаровой, возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие считает, что водитель находился в состоянии опьянения.

Инцидент произошел в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма. Машина наехала на семью из пятерых человек – супружескую пару и троих детей.

Медики сообщили, что все дети находятся в тяжелом состоянии, двоих сейчас готовят к операции. Состояние матери средней степени тяжести, отец получил легкие травмы.

Пешеходы не нарушали правил и шли по краю проезжей части. Водитель, по данным МВД, был пьян.

ДТП,МВД России,
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