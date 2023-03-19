В Алматы автомобиль повис на мосту после ДТП

В казахском городе Алматы легковой автомобиль повис на мосту поле дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Судя по видео, после ДТП автомобиль Toyota слетел с эстакады, а вторая машина, Volkswagen Golf, повисла на мосту. От падения ее уберегло ограждение.

Отмечается, что одного из водителей и пятерых пассажиров доставили в больницу для осмотра. Что стало причиной ДТП, не сообщается.