Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
17 минут назад

В Алматы автомобиль повис на мосту после ДТП

Газета.Ru

В казахском городе Алматы легковой автомобиль повис на мосту поле дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Судя по видео, после ДТП автомобиль Toyota слетел с эстакады, а вторая машина, Volkswagen Golf, повисла на мосту. От падения ее уберегло ограждение.

Отмечается, что одного из водителей и пятерых пассажиров доставили в больницу для осмотра. Что стало причиной ДТП, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области рабочего придавило ковшом погрузочно-доставочной машины.

ДТП,Видео,Volkswagen Golf,Toyota,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий