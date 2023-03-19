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45 минут назад

Две женщины пострадали в массовом ДТП  во Владивостоке

Майк Габриелян

Во Владивостоке нетрезвый водитель Lexus устроил ДТП с 4 автомобилями. О массовой аварии сообщает Управление МВД по Приморскому краю.

Две женщины пострадали в массовом ДТП во Владивостоке
Фото: t.me/prim_police/4044t.me/prim_police/4044

Водитель внедорожника Lexus, предварительно находясь в состоянии опьянения, двигался со стороны улицы Лазо в направлении улицы Шефнера.

Возле дома № 80 на улице Светланская он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Nissan AD. После этого Nissan AD врезался в Toyota Prius, и его отбросило на другие машины. В итоге повреждения получили ещё два припаркованных Toyota Prius.

«В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan AD. Женщины 47 и 50 лет госпитализированы», - сообщили в полиции.

Пять транспортных средств получили механические повреждения. Внедорожник предполагаемого виновника аварии помещен на временную стоянку.

У водителя Lexus взят расширенный анализ крови для выявления этанола в крови. Ему 37 лет, стаж управления автотранспортом - 19 лет.

Накануне в Петербурге микроавтобус въехал в остановку с людьми. Тяжелые травмы получили ребёнок и взрослый.

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