Две женщины пострадали в массовом ДТП  во Владивостоке

Во Владивостоке нетрезвый водитель Lexus устроил ДТП с 4 автомобилями. О массовой аварии сообщает Управление МВД по Приморскому краю.

Фото: t.me/prim_police/4044 t.me/prim_police/4044

Водитель внедорожника Lexus, предварительно находясь в состоянии опьянения, двигался со стороны улицы Лазо в направлении улицы Шефнера.

Возле дома № 80 на улице Светланская он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Nissan AD. После этого Nissan AD врезался в Toyota Prius, и его отбросило на другие машины. В итоге повреждения получили ещё два припаркованных Toyota Prius.

«В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan AD. Женщины 47 и 50 лет госпитализированы», - сообщили в полиции.

Пять транспортных средств получили механические повреждения. Внедорожник предполагаемого виновника аварии помещен на временную стоянку.

У водителя Lexus взят расширенный анализ крови для выявления этанола в крови. Ему 37 лет, стаж управления автотранспортом - 19 лет.