Шестилетняя девочка выжила в ДТП с погибшими родителями

Двое взрослых и двое их детей погибли в ДТП в Архангельской области, сообщает областное СУ СК РФ.

Фото: УМВД РФ по Архангельской области УМВД РФ по Архангельской области

Авария произошла вечером 19 марта на 657-м км дороги A-215 на территории Плесецкого района. По предварительным данным, водитель грузовика DAF, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым Hyundai.

В результате ДТП 36-летний водитель легковушки, его супруга и двое детей (11 и 15 лет) погибли на месте. Еще один их ребенок, 6-летняя девочка, госпитализирована с тяжелыми травмами. За рулем грузовика находился 31-летний уроженец Дагестана. Выяснилось, что ранее он неоднократно нарушал ПДД.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ. Отмечается, что следствие будет настаивать на заключении водителя DAF под стражу.