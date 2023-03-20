Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
51 минуту назад

Дошкольница выжила в ДТП с погибшими родителями и детьми в Архангельской области

Газета.Ruиещё 2

Двое взрослых и двое их детей погибли в ДТП в Архангельской области, сообщает областное СУ СК РФ.

Шестилетняя девочка выжила в ДТП с погибшими родителями
Фото: УМВД РФ по Архангельской областиУМВД РФ по Архангельской области

Авария произошла вечером 19 марта на 657-м км дороги A-215 на территории Плесецкого района. По предварительным данным, водитель грузовика DAF, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым Hyundai.

В результате ДТП 36-летний водитель легковушки, его супруга и двое детей (11 и 15 лет) погибли на месте. Еще один их ребенок, 6-летняя девочка, госпитализирована с тяжелыми травмами. За рулем грузовика находился 31-летний уроженец Дагестана. Выяснилось, что ранее он неоднократно нарушал ПДД.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ. Отмечается, что следствие будет настаивать на заключении водителя DAF под стражу.

Ранее сообщалось, что в Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили водителя «Газели».

ДТП,Hyundai,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий