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3 часа назад

Автобус с пассажирами загорелся в Новосибирске

Российская Газетаиещё 4

Из-за пожара 10 человек эвакуировались из автобуса в Новосибирске.

Автобус с пассажирами загорелся в Новосибирске
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской областиГУ МЧС по Новосибирской области

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло в автобусе марки ПАЗ маршрута №189 на улице Богдана Хмельницкого.

"В 08.46 по местному времени поступило сообщение о возгорании. Первый пожарный расчет прибыл через четыре минуты. В течение шести минут ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 18 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.

Никто из пассажиров и членов экипажа автобуса не пострадал.

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