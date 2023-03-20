Автобус с пассажирами загорелся в Новосибирске

Из-за пожара 10 человек эвакуировались из автобуса в Новосибирске.
По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло в автобусе марки ПАЗ маршрута №189 на улице Богдана Хмельницкого.
"В 08.46 по местному времени поступило сообщение о возгорании. Первый пожарный расчет прибыл через четыре минуты. В течение шести минут ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 18 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Никто из пассажиров и членов экипажа автобуса не пострадал.