Один человек погиб и четверо ранены в ДТП под Саратовом

Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. В аварии погиб один человек. Еще четверо получили ранения.

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«В 01.46 – 20.03.23г. в Федоровском районе, трасса А-298 (Ершов-Энгельс), поворот на с. Плес, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. Пострадали 5 человек, из них 1 погиб. Все взрослые», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу. Один из них находится в крайне-тяжелом состоянии. О том, что стало причиной аварии не сообщается.