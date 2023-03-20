Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
20 минут назад

Два человека заживо сгорели в автомобиле УАЗ после ДТП в Санкт-Петербурге

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге после столкновения загорелся автомобиль. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». Погибли два человека.

Два человека заживо сгорели в УАЗе после ДТП в Санкт-Петербурге
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Отмечается, что столкновение грузового автомобиля Scania и легкового автомобиля УАЗ произошло в 9:45 на пересечении Понтонного проезда и Рубежного шоссе. После этого отечественная машина загорелась. В ней находились два человека. Они сгорели.

По предварительным данным, один из погибших — 55-летний житель Колпино, который был руководителем любительской команды по хоккею. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

ДТП,УАЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий