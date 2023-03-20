Два человека заживо сгорели в УАЗе после ДТП в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге после столкновения загорелся автомобиль. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». Погибли два человека.
Отмечается, что столкновение грузового автомобиля Scania и легкового автомобиля УАЗ произошло в 9:45 на пересечении Понтонного проезда и Рубежного шоссе. После этого отечественная машина загорелась. В ней находились два человека. Они сгорели.
По предварительным данным, один из погибших — 55-летний житель Колпино, который был руководителем любительской команды по хоккею. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.