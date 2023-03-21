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1 час назад

Мост обрушился из-за ДТП с грузовиком в Екатеринбурге

Vse42.ruиещё 3

В Екатеринбурге произошла авария с грузовиком, в результате которой обрушился пешеходный мост.

Мост обрушился из-за ДТП с грузовиком в Екатеринбурге
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Предварительно установлено, что на 420-м километре ЕКАД во время движения грузовика Scania водитель допустил автоматическое поднятие кузова и на участке дороги, где находилась развязка, врезался в пешеходный мост, в результате чего конструкция обрушилась с опор.

В ходе аварии пострадал водитель, он направлен в медицинское учреждение. На мосту в момент ДТП никого не было.

После инцидента правоохранители ограничили движение по участку дороги, проводится проверка по факту случившегося, пишет E1.RU со ссылкой на ГИБДД по региону.

ДТП,ГИБДД,
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