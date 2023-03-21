Мост обрушился из-за ДТП с грузовиком в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошла авария с грузовиком, в результате которой обрушился пешеходный мост.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Предварительно установлено, что на 420-м километре ЕКАД во время движения грузовика Scania водитель допустил автоматическое поднятие кузова и на участке дороги, где находилась развязка, врезался в пешеходный мост, в результате чего конструкция обрушилась с опор.

В ходе аварии пострадал водитель, он направлен в медицинское учреждение. На мосту в момент ДТП никого не было.