В Башкирии автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину

В городе Кумертау внедорожик Chevrolet Niva переехал мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на ГИБДД Башкирии.

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Инцидент произошел на улице Машиностроителей вечером 20 марта. 28-летний местный житель на Chevrolet Niva наехал на 60-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части.

Пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. По словам водителя, лежащего на дороге мужчину но не заметил. Полиция проводит проверку.