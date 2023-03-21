В Башкирии автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину

В городе Кумертау внедорожик Chevrolet Niva переехал мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на ГИБДД Башкирии.
Инцидент произошел на улице Машиностроителей вечером 20 марта. 28-летний местный житель на Chevrolet Niva наехал на 60-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части.
Пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. По словам водителя, лежащего на дороге мужчину но не заметил. Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Воронеже полицейские в ходе рейда остановили автомобиль Volkswagen Touareg, у водителя которого обнаружили более 600 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.