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1 час назад

В Башкирии автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину

Газета.Ru

В городе Кумертау внедорожик Chevrolet Niva переехал мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на ГИБДД Башкирии.

В Башкирии автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на улице Машиностроителей вечером 20 марта. 28-летний местный житель на Chevrolet Niva наехал на 60-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части.

Пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. По словам водителя, лежащего на дороге мужчину но не заметил. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Воронеже полицейские в ходе рейда остановили автомобиль Volkswagen Touareg, у водителя которого обнаружили более 600 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

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