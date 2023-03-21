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29 минут назад

СК: в Дагестане полицейский на автомобиле сбил человека и скрылся

Газета.Ru

Сотрудник полиции в Дагестане подозревается в наезде на мужчину на машине. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике. В результате ДТП потерпевший скончался.

В Дагестане полицейский сбил человека и скрылся
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«По версии следствия, 19 марта 2023 года около 18 часов 31-летний житель республики, управляя автомобилем «ВАЗ 21144» в состоянии опьянения, следуя на нем со стороны села Сергокала в сторону поселка Манас, не справился с управлением и допустил наезд на 37-летнего пешехода, после чего с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший пешеход умер от травм по дороге в больницу. Подозреваемый был задержан. Им оказался сотрудник ОМВД России по Карабудахкентскому району, который в момент ДТП находился не при исполнении служебных обязанностей. Возбуждено уголовное дело.

ДТП,Lada,Следственный комитет,
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