В Дагестане полицейский сбил человека и скрылся

«По версии следствия, 19 марта 2023 года около 18 часов 31-летний житель республики, управляя автомобилем «ВАЗ 21144» в состоянии опьянения, следуя на нем со стороны села Сергокала в сторону поселка Манас, не справился с управлением и допустил наезд на 37-летнего пешехода, после чего с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении.