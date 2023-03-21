Переходивший улицу трехлетний ребенок попал под колеса

В Оренбурге водитель за рулем авто наехал на трехлетнего ребенка, который находился без присмотра взрослых. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Оренбургской области.

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Там уточнили, что авария произошла на улице Ветеранов Труда. 44-летний россиянин наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу в неположенном месте по ходу движения авто.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу Оренбурга. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.