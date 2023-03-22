В Магадане рейсовый автобус врезался в здание аэровокзала

Рейсовый автобус на скорости врезался в здание аэровокзала в Магадане. Об этом сообщает УМВД России по региону. Инцидент произошел утром 22 марта.

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«Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 63-летний водитель рейсового автобуса, двигаясь по маршруту «Магадан – Аэропорт», не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на здание аэровокзала», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в салоне находился один пассажир. В аварии пострадавших нет. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего ДТП.