Водитель из-за замечания сбил человека и провез на капоте

В Красноярске водитель на автомобиле Volkswagen Polo сбил мужчину, который сделал ему замечание. Об инциденте сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Отмечается, что водитель на белом автомобиле Volkswagen Polo выкинул бутылки рядом с частным домом на улице Лучистая (ДНТ Надежда). Это увидел мужчина, который сделал автомобилисту замечание. Однако водитель вместо того, чтобы убрать мусор, сбил мужчину и провез его на капоте 700 метров, после чего скинул на дорогу.