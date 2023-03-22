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6 минут назад

В Красноярске водитель сбил и провез на капоте мужчину за сделанное замечание

Газета.Ruиещё 1

В Красноярске водитель на автомобиле Volkswagen Polo сбил мужчину, который сделал ему замечание. Об инциденте сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Водитель из-за замечания сбил человека и провез на капоте
Фото: Telegram-канал «ЧП Красноярск»Telegram-канал «ЧП Красноярск»

Отмечается, что водитель на белом автомобиле Volkswagen Polo выкинул бутылки рядом с частным домом на улице Лучистая (ДНТ Надежда). Это увидел мужчина, который сделал автомобилисту замечание. Однако водитель вместо того, чтобы убрать мусор, сбил мужчину и провез его на капоте 700 метров, после чего скинул на дорогу.

О том, получил ли какие-либо травмы пострадавший мужчина, не сообщается.

ДТП,Volkswagen Polo,Volkswagen,
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