Полиция задержала виновника ДТП, после которого заживо сгорели два человека

Сотрудники полиции задержали виновника ДТП в Санкт-Петербурге, после которого заживо сгорели двое мужчин. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Авария произошла 20 марта около десяти часов утра. Фура Scania столкнулась с автомобилем «УАЗ» на перекрестке Рубежного шоссе и Понтонного проезда. После этого отечественная машина загорелась.

«Водитель фуры выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «УАЗом». Во второй машине находились два человека, они погибли на месте», — говорится в сообщении пресс-службы.