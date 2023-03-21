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21 минуту назад

Полиция задержала виновника ДТП, после которого заживо сгорели два человека

Газета.Ru

Сотрудники полиции задержали виновника ДТП в Санкт-Петербурге, после которого заживо сгорели двое мужчин. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция задержала виновника ДТП, после которого заживо сгорели два человека
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Авария произошла 20 марта около десяти часов утра. Фура Scania столкнулась с автомобилем «УАЗ» на перекрестке Рубежного шоссе и Понтонного проезда. После этого отечественная машина загорелась.

«Водитель фуры выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «УАЗом». Во второй машине находились два человека, они погибли на месте», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, один из погибших — 55-летний житель Колпино, который был руководителем любительской команды по хоккею. Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираются в случившемся.

ДТП,УАЗ,МВД России,
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