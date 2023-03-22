У Tesla вспыхнул салон во время движения

Пожар стал последним гвоздём в крышку гроба Tesla Model 3 господина Хасана, по словам которого электрокар вспыхнул прямо на ходу. Причём возгорание произошло в салоне.
Владелец машины не получил ожогов, а был доставлен в больницу для диагностики лёгких. Его "Тесла" тоже отделалась малым пеплом: выгореть успел только салон, а кузов выглядит нетронутым пожаром, но его состояние и безопасность с целью дальнейшего восстановления должна быть проверена экспертными организациями.
На качество Tesla поступает много жалоб, но в данном случае ОТК автопроизводителя может быть не при чём. У Model 3 господина Хасана была насыщенная жизнь: два года назад электрокар стал участником ДТП, в ходе которого значительно пострадала передняя часть, а в августе 2022 года во время "заплыва" были получены повреждения днища (читай - тяговой батареи в случае с конструктивом Tesla).
Какова причина возгорания, пока неизвестно. Господин Хасан говорит, что никого не хочет обвинять, но подозревает, что ремонт после аварий мог быть проведён с нарушениями, в частности замене подвергались какие-то датчики с правой стороны и некая крышка в районе крыла. В комментариях к постам владельца Tesla Model 3 со сгоревшим салоном предполагают, что возгорание может быть связано с аккумулятором, но Хасан ответил, что эта причина уже точно исключена.