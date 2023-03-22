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1 час назад

У Tesla вспыхнул салон во время движения

Российская Газета

Пожар стал последним гвоздём в крышку гроба Tesla Model 3 господина Хасана, по словам которого электрокар вспыхнул прямо на ходу. Причём возгорание произошло в салоне.

У Tesla вспыхнул салон во время движения
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Владелец машины не получил ожогов, а был доставлен в больницу для диагностики лёгких. Его "Тесла" тоже отделалась малым пеплом: выгореть успел только салон, а кузов выглядит нетронутым пожаром, но его состояние и безопасность с целью дальнейшего восстановления должна быть проверена экспертными организациями.

На качество Tesla поступает много жалоб, но в данном случае ОТК автопроизводителя может быть не при чём. У Model 3 господина Хасана была насыщенная жизнь: два года назад электрокар стал участником ДТП, в ходе которого значительно пострадала передняя часть, а в августе 2022 года во время "заплыва" были получены повреждения днища (читай - тяговой батареи в случае с конструктивом Tesla).

Со слова владельца, он ехал по трассе, ничто не предвещало беды, как из-под пассажирского сиденья повалил дым, он становился всё гуще, спустя полмили автомобиль был остановлен на обочине.

Какова причина возгорания, пока неизвестно. Господин Хасан говорит, что никого не хочет обвинять, но подозревает, что ремонт после аварий мог быть проведён с нарушениями, в частности замене подвергались какие-то датчики с правой стороны и некая крышка в районе крыла. В комментариях к постам владельца Tesla Model 3 со сгоревшим салоном предполагают, что возгорание может быть связано с аккумулятором, но Хасан ответил, что эта причина уже точно исключена.

ДТП,Tesla Model 3,Tesla,
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