У Tesla вспыхнул салон во время движения

Пожар стал последним гвоздём в крышку гроба Tesla Model 3 господина Хасана, по словам которого электрокар вспыхнул прямо на ходу. Причём возгорание произошло в салоне.

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Владелец машины не получил ожогов, а был доставлен в больницу для диагностики лёгких. Его "Тесла" тоже отделалась малым пеплом: выгореть успел только салон, а кузов выглядит нетронутым пожаром, но его состояние и безопасность с целью дальнейшего восстановления должна быть проверена экспертными организациями.

На качество Tesla поступает много жалоб, но в данном случае ОТК автопроизводителя может быть не при чём. У Model 3 господина Хасана была насыщенная жизнь: два года назад электрокар стал участником ДТП, в ходе которого значительно пострадала передняя часть, а в августе 2022 года во время "заплыва" были получены повреждения днища (читай - тяговой батареи в случае с конструктивом Tesla).

Со слова владельца, он ехал по трассе, ничто не предвещало беды, как из-под пассажирского сиденья повалил дым, он становился всё гуще, спустя полмили автомобиль был остановлен на обочине.