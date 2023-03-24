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1 час назад

Беспилотный автомобиль Apple попал в аварию

Ferra.ruиещё 2

По данным MacReports, число аварий с участием автономных транспортных средств Apple достигло 16. Так, информация, полученная от Калифорнийского департамента автотранспорта подтвердила, что ещё в феврале 2023 года беспилотник компании попал в аварию.

Беспилотный автомобиль Apple попал в аварию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Инцидент произошёл в результате того, что авто не справилось с управлением на повороте, наехав на бордюр и частично деформировав обод колеса. В тот момент транспортное средство находилось под ручным управлением и о пострадавших не сообщалось.

Несмотря на 16 инцидентов, автономные автомобили Apple показали себя лучше, чем автомобили других компаний, тестирующих технологии автономного вождения. Для сравнения, автомобили Waymo попали в 227 аварий, автомобили Cruise — в 203, а автомобили Zoox — в 72.

Данные департамента также показывают, что Apple в настоящее время эксплуатирует 67 автомобиля, оснащённых их датчиками, имея в штате 201 водителя для тестирования.

ДТП,Apple,
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