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2 часа назад

В Челябинске кандидат в водители залил инспектора ГИБДД перцовым газом на экзамене

Газета.Ru

В Челябинске молодой человек во время сдачи экзамена на получение водительских прав вылил на инспектора ГИБДД баллончик перцового газа, сообщает Telegram-канал «112».

Кандидат в водители на экзамене залил инспектора ГИБДД перцовым газом
Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»Виталий Белоусов/РИА «Новости»

По его данным, кандидат в водители по имени Роман распылил баллончик на инспектора, потому что был недоволен его претензиями во время сдачи экзамена. Пострадавший старший лейтенант полиции получил химический ожог глаз и обратился за медицинской помощью. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении нападавшего уголовного дела по статье 318 Уголовного кодекса РФ. За применение насилия в отношении представителя власти предусмотрена ответственность, в зависимости от тяжести последствий, от штрафа до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Казани пешеход напал с перцовым баллончиком на проезжающего водителя из-за того, что тот его не пропустил.

ДТП,ГИБДД,
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