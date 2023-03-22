Кандидат в водители на экзамене залил инспектора ГИБДД перцовым газом

По его данным, кандидат в водители по имени Роман распылил баллончик на инспектора, потому что был недоволен его претензиями во время сдачи экзамена. Пострадавший старший лейтенант полиции получил химический ожог глаз и обратился за медицинской помощью. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении нападавшего уголовного дела по статье 318 Уголовного кодекса РФ. За применение насилия в отношении представителя власти предусмотрена ответственность, в зависимости от тяжести последствий, от штрафа до 10 лет лишения свободы.