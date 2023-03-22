У владельца изъяли машину после того, как он оставил бампер с номером на месте ДТП

В Уфе ГИБДД изъяла автомобиль у местного жителя, который скрылся с места ДТП, оставив бампер автомобиля на месте происшествия. При проверке выяснилось, что у машины изменена маркировка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Уфы». В полицию обратился второй участник ДТП, владеющий автомобилем Lada Granta.