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2 часа назад

У уфимца изъяли автомобиль после того, как он оставил бампер с номером на месте ДТП

Газета.Ru

В Уфе ГИБДД изъяла автомобиль у местного жителя, который скрылся с места ДТП, оставив бампер автомобиля на месте происшествия. При проверке выяснилось, что у машины изменена маркировка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Уфы». В полицию обратился второй участник ДТП, владеющий автомобилем Lada Granta.

У владельца изъяли машину после того, как он оставил бампер с номером на месте ДТП
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«С помощью дорожных камер было обнаружен маршрут движения разыскиваемой иномарки в городе Уфе. Водитель был задержан, им оказался 36-летний местный житель. Во время проверки узлов и агрегатов автомобиля полицейские установили, что идентификационный номер кузова не совпадает с имеющейся базой данных транспортных средств», — отмечается в сообщении полиции.

Кроме того оказалось, что водитель был ранее лишен прав и ездил за рулем с поддельным водительским удостоверением. Автомобиль нарушителя изъят и помещен на спецстоянку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о подделке документов.

ДТП,Lada Granta,Lada,ГИБДД,
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