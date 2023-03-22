Трамвай врезался в жилой дом в Ростове-на-Дону

Трамвай сошел с рельсов в Ростове-на-Дону и врезался в жилой дом, проводится проверка. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

"На улице Скачкова в Ростове-на-Дону трамвай маршрута №7 сошел с рельсов и врезался в частный жилой дом. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону столкнулись два трамвая, в результате один из них врезался в стену жилого дома.