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2 часа назад

В Ростове-на-Дону трамвай врезался в стену жилого дома

ТАССиещё 1

Трамвай сошел с рельсов в Ростове-на-Дону и врезался в жилой дом, проводится проверка. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Трамвай врезался в жилой дом в Ростове-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуПресс-служба администрации Ростова-на-Дону

"На улице Скачкова в Ростове-на-Дону трамвай маршрута №7 сошел с рельсов и врезался в частный жилой дом. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону столкнулись два трамвая, в результате один из них врезался в стену жилого дома.

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