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14 минут назад

В Воронежской области в ДТП с автобусом погибли три человека

ТАССиещё 4

Три человека погибли, шестеро пострадали в ДТП с участием автобуса в Калачеевском районе Воронежской области, сообщил ТАСС представитель ЕДДС района в четверг.

В Воронежской области в ДТП с автобусом погибли три человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Три человека погибли, и, предположительно, шестеро ранены. Это ДТП с участием легкового автомобиля с автобусом организации "Агроэко", которая перевозила людей на работу. Погибшие - пассажиры и водитель легкового автомобиля ВАЗ", - сказал собеседник агентства.

По данным приемного отделения Калачеевской районной больницы, в медучреждение доставлены шесть пострадавших в ДТП, их обследуют врачи, выявляют возможные травмы. "Двое из пострадавших оформлены [на госпитализацию] в травматологию", - сказала ТАСС представитель приемного отделения больницы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, ДТП произошло в Калачеевском районе примерно в 06:40 на 8 км трассы Калач - Манино, там столкнулись автомобили ВАЗ и ГАЗ. "По предварительным данным, в автомобиле ВАЗ погибли три человека, в ГАЗ - шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе полиции.

ДТП,ДТП с ВАЗ,Lada,
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