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2 часа назад

Пьяный лихач на машине снес людей на тротуаре в Томской области

News.ru

Пьяный водитель за рулем Toyota Corolla сбил двух женщин на улице Ермакова 1а в городе Стрежевой Томской области, передает местная прокуратура. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель был задержан.

Пьяный лихач на машине снес людей на тротуаре в Томской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной версии, после заноса на дороге машина вылетела на тротуар, снесла двух женщин, а затем перевернулась.

37-летний мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Toyota Corolla, рядом с домом по ул. Ермакова, 1а в г. Стрежевом Томской области не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, — указано в сообщении.

17 марта микроавтобус въехал в автобусную остановку в Красном Селе Ленинградской области на улице Первого Мая. Пострадали пять человек — две женщины и три ребенка. Водитель с места происшествия скрываться не стал и был задержан. Очевидцы, в свою очередь, стали помогать пострадавшим: по словам одной из местных женщин, аварии на этом перекрёстке случаются нередко.

До этого пять человек погибли, еще шестеро пострадали в массовом ДТП в подмосковной Кашире. На 132-м километре трассы Р-22 столкнулись три легковых автомобиля. В региональном главке МВД пояснили, что авария произошла из-за выехавшего на встречку автомобиля.

Ранее на востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей, один из которых грузовой. В результате ДТП травму получили девятилетний ребенок и взрослый. Пострадавших передали медикам скорой помощи.

ДТП,Toyota Corolla,Toyota,
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