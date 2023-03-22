Пьяный лихач на машине снес людей на тротуаре в Томской области

Пьяный водитель за рулем Toyota Corolla сбил двух женщин на улице Ермакова 1а в городе Стрежевой Томской области, передает местная прокуратура. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель был задержан.

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По предварительной версии, после заноса на дороге машина вылетела на тротуар, снесла двух женщин, а затем перевернулась.

37-летний мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Toyota Corolla, рядом с домом по ул. Ермакова, 1а в г. Стрежевом Томской области не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, — указано в сообщении.

17 марта микроавтобус въехал в автобусную остановку в Красном Селе Ленинградской области на улице Первого Мая. Пострадали пять человек — две женщины и три ребенка. Водитель с места происшествия скрываться не стал и был задержан. Очевидцы, в свою очередь, стали помогать пострадавшим: по словам одной из местных женщин, аварии на этом перекрёстке случаются нередко.

До этого пять человек погибли, еще шестеро пострадали в массовом ДТП в подмосковной Кашире. На 132-м километре трассы Р-22 столкнулись три легковых автомобиля. В региональном главке МВД пояснили, что авария произошла из-за выехавшего на встречку автомобиля.