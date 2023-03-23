Стало известно о ДТП с беспилотным автомобилем Apple

Количество ДТП, связанных с беспилотными автомобилями Apple, достигло 16. Об этом сообщает издание MacReports.

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Журналисты портала, собирающие данные о тестировании беспилотников от Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV), выяснили, что в феврале 2023 года автономный автомобиль Apple попал в ДТП. Авторам стало известно, что машина не вписалась в поворот и задела колесом бордюр — в результате обод колеса был частично деформирован. Уточняется, что в этот момент беспилотником управлял водитель, о пострадавших не сообщается.

Специалисты подытожили, что таким образом количество аварий, связанных с тестовым автомобилем Apple, достигло 16. Это относительно мало, если сравнивать с автомобилями других компаний, занимающихся тестированием беспилотных технологий. Так, машины Waymo оказывались в ДТП 227 раз, Cruise — 203 раза, Zoox — 72 раза.

Также из данных DMV следует, что количество автомобилей, оборудованных датчиками Apple, достигло 67 штук. Тестированием машин занимается 201 водитель. Для сравнения, в автопарке Mercedes-Benz присутствует 55 беспилотных автомобилей, Waymo — 326 автомобилей, Cruise — 709 автомобилей.