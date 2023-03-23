В Башкирии шестеро подростков попали в смертельное ДТП

В Башкирии в результате ДТП погиб один подросток, еще пятеро несовершеннолетних получили травмы, сообщает республиканская ГИБДД.

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Инцидент произошел ночью в селе Терлянский Белорецкого района. На улице Советской столкнулись УАЗ и «ВАЗ-2110», которым управлял 17-летний молодой человек. В результате ДТП он скончался на месте.

В аварии пострадали трое девочек (всем по 14 лет) и двое мальчиков 16 и 17 лет, они госпитализированы с различными травмами. Самому старшему участнику аварии 28 лет, он находился за рулем УАЗа, был трезв и не пострадал.

У погибшего взяли анализ крови для определения состояния опьянения. Установлено, что он не имел водительских прав. Со слов отца, подросток взял автомобиль без спроса.