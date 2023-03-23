Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
10 минут назад

В Башкирии шестеро подростков стали участниками смертельного ДТП

Газета.Ruиещё 1

В Башкирии в результате ДТП погиб один подросток, еще пятеро несовершеннолетних получили травмы, сообщает республиканская ГИБДД.

В Башкирии шестеро подростков попали в смертельное ДТП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел ночью в селе Терлянский Белорецкого района. На улице Советской столкнулись УАЗ и «ВАЗ-2110», которым управлял 17-летний молодой человек. В результате ДТП он скончался на месте.

В аварии пострадали трое девочек (всем по 14 лет) и двое мальчиков 16 и 17 лет, они госпитализированы с различными травмами. Самому старшему участнику аварии 28 лет, он находился за рулем УАЗа, был трезв и не пострадал.

У погибшего взяли анализ крови для определения состояния опьянения. Установлено, что он не имел водительских прав. Со слов отца, подросток взял автомобиль без спроса.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске кроссовер Nissan X-Trail врезался в автомобиль скорой помощи.

ДТП,Nissan X-Trail,Nissan,УАЗ,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий