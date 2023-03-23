Под Челябинском задавили пешехода, который ползал по дороге на коленях

В Челябинской области автомобиль насмерть задавил пешехода, который ползал на коленях по проезжей части. Об этом изданию Ura.ru сообщил источник в силовых структурах.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости» Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Инцидент произошел в городе Сим. В региональном управлении ГИБДД подтвердили факт смертельного ДТП, но углубляться в подробности произошедшего не стали.

«Водитель совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении областной Госавтоинспекции.