Автомойщик угнал VW Polo и погиб в ДТП

Инцидент произошел в Могилевском районе вблизи деревни Павловка. Полицейские прибыли на место ДТП и обнаружили автомобиль Volkswagen Polo , который вылетел в кювет и врезался в дерево, с погибшим мужчиной за рулем.

По предварительным данным, 23-летний житель Могилевского района не справился с управлением, машина несколько раз перевернулась. Выяснилось, что погибший работал на одной из автомоек, где накануне ему доверили Volkswagen Polo для химчистки салона. Ремнем безопасности молодой человек пристегнут не был, водительского удостоверение он не имел.