В Чебоксарах водитель сбил школьника, отругал его и уехал

В Чебоксарах неизвестный водитель наехал на ребенка, отругал его и скрылся с места происшествия, сообщает ГИБДД Чувашии.
Инцидент произошел вечером 22 марта во дворе жилого дома по улице Богдана Хмельницкого. Как рассказали в полиции, неизвестный автомобиль наехал на 14-летнего подростка, после чего водитель скрылся с места ДТП.
По словам ребенка, он играл во дворе и услышал звук движущегося автомобиля, обернулся и ударился лицом об дверь. Водитель остановился, накричал на подростка и уехал. Ребенка доставили в больницу с переломом носа. Сейчас полиция занимается поиском водителя. Предположительно, он передвигался на Audi.