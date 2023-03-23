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1 час назад

В Чебоксарах водитель сбил школьника, отругал его и уехал

Газета.Ru

В Чебоксарах неизвестный водитель наехал на ребенка, отругал его и скрылся с места происшествия, сообщает ГИБДД Чувашии.

В Чебоксарах водитель сбил школьника, отругал его и уехал
Фото:  Евгений Одиноков/РИА «Новости» Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Инцидент произошел вечером 22 марта во дворе жилого дома по улице Богдана Хмельницкого. Как рассказали в полиции, неизвестный автомобиль наехал на 14-летнего подростка, после чего водитель скрылся с места ДТП.

По словам ребенка, он играл во дворе и услышал звук движущегося автомобиля, обернулся и ударился лицом об дверь. Водитель остановился, накричал на подростка и уехал. Ребенка доставили в больницу с переломом носа. Сейчас полиция занимается поиском водителя. Предположительно, он передвигался на Audi.

ДТП,Audi,ГИБДД,
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