В Чебоксарах водитель сбил школьника, отругал его и уехал

В Чебоксарах неизвестный водитель наехал на ребенка, отругал его и скрылся с места происшествия, сообщает ГИБДД Чувашии.

Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости» Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Инцидент произошел вечером 22 марта во дворе жилого дома по улице Богдана Хмельницкого. Как рассказали в полиции, неизвестный автомобиль наехал на 14-летнего подростка, после чего водитель скрылся с места ДТП.