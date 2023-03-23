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1 час назад

Массовая авария произошла у здания управления ГИБДД в Симферополе

Газета.Ru

Пять автомобилей столкнулись в Симферополе. Об этом сообщает МВД Крыма. В аварии погиб один человек.

В Симферополе у здания ГИБДД произошла массовая авария
Фото: МВД по Республике КрымМВД по Республике Крым

«По предварительным данным, 22.03.2023 около 17:00 в Симферополе водитель, 1986 года рождения, управляя транспортным средством «ВАЗ 21099», двигаясь со стороны Московского шоссе в направлении площади Московской, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил столкновение с четырьмя стоящими транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобильной аварии погибла пассажирка «ВАЗ 21099», а водитель был госпитализирован с различными травмами. О том, пострадал ли кто-нибудь еще в аварии, не сообщается. По данным forpostsevastopol.ru, ДТП произошло напротив здания управления ГИБДД. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшей аварии.

ДТП,ВАЗ 21099,Lada,ГИБДД,
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