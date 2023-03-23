В Симферополе у здания ГИБДД произошла массовая авария

Пять автомобилей столкнулись в Симферополе. Об этом сообщает МВД Крыма. В аварии погиб один человек.
«По предварительным данным, 22.03.2023 около 17:00 в Симферополе водитель, 1986 года рождения, управляя транспортным средством «ВАЗ 21099», двигаясь со стороны Московского шоссе в направлении площади Московской, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил столкновение с четырьмя стоящими транспортными средствами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в автомобильной аварии погибла пассажирка «ВАЗ 21099», а водитель был госпитализирован с различными травмами. О том, пострадал ли кто-нибудь еще в аварии, не сообщается. По данным forpostsevastopol.ru, ДТП произошло напротив здания управления ГИБДД. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшей аварии.