В Симферополе у здания ГИБДД произошла массовая авария

Пять автомобилей столкнулись в Симферополе. Об этом сообщает МВД Крыма. В аварии погиб один человек.

Фото: МВД по Республике Крым МВД по Республике Крым

«По предварительным данным, 22.03.2023 около 17:00 в Симферополе водитель, 1986 года рождения, управляя транспортным средством «ВАЗ 21099», двигаясь со стороны Московского шоссе в направлении площади Московской, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил столкновение с четырьмя стоящими транспортными средствами», — говорится в сообщении.