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52 минуты назад

В Сочи школьника поймали за рулем незарегистрированной "шестерки"

Газета.Ru

В Сочи 15-летнего школьника полицейские задержали без прав за рулем отечественных «Жигулей», так называемой «шестерки». Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

В Сочи школьника поймали за рулем незарегистрированной "шестерки"
Фото: Нина Зотина / РИА НовостиНина Зотина / РИА Новости

Сотрудники ДПС отдела ГИБДД УВД по городу Сочи во время патрулирования улицы 60-лет ВЛКСМ обнаружили водителя, управлявшего автомобилем без прав.

Легковой автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, а у несовершеннолетнего водителя не было прав.

Полиция вызвала на место происшествия законных представителей несовершеннолетнего и инспектора по делам несовершеннолетних. После завершения всех необходимых процедур информация была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия мер, а также в образовательное учреждение для принятия профилактических мер.

«Жигули» изъяты и помещены на спецстоянку.

ДТП,ГИБДД,
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