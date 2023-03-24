В Сочи школьника поймали за рулем незарегистрированной "шестерки"

В Сочи 15-летнего школьника полицейские задержали без прав за рулем отечественных «Жигулей», так называемой «шестерки». Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Нина Зотина / РИА Новости

Сотрудники ДПС отдела ГИБДД УВД по городу Сочи во время патрулирования улицы 60-лет ВЛКСМ обнаружили водителя, управлявшего автомобилем без прав.

Легковой автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, а у несовершеннолетнего водителя не было прав.

Полиция вызвала на место происшествия законных представителей несовершеннолетнего и инспектора по делам несовершеннолетних. После завершения всех необходимых процедур информация была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия мер, а также в образовательное учреждение для принятия профилактических мер.