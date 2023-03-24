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19 минут назад

Россиянин сбил играющего на дороге ребенка и попал на видео

Lenta.ruиещё 2

В Нижегородской области водитель сбил играющего на дороге ребенка и попал на видео. Запись с камер наружного наблюдения публикует портал «Открытый Нижний».

Инцидент произошел в поселке Сокольское 23 марта на улице Северная.

На кадрах видно, что маленький мальчик играл возле лужи на дороге, сидя на корточках. В это время в его сторону повернула «Лада Гранта». Россиянин не заметил несовершеннолетнего и совершил наезд. Он остановился, лишь когда к нему подбежали прохожие.

Отмечается, что автомобилист уехал с места ДТП, но позже был обнаружен. Самого мальчика увезли на скорой в местную ЦРБ с легкими травмами, а позже отпустили домой.

20 марта житель Удмуртии без водительских прав насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места ДТП.

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