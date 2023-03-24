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42 минуты назад

В Бурятии пьяная женщина родила после ДТП, в котором погиб ее старший сын

Газета.Ru

Пьяная жительница Бурятии родила сразу после ДТП, в котором погиб ее старший ребенок, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Пьяная женщина родила после ДТП, в котором погиб ее 8-летний сын
Фото: Телеграм-канал «Babr Mash»Телеграм-канал «Babr Mash»

Авария произошла на трассе Улан-Удэ – Кижинга. Водитель Honda Insight не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В салоне машины находились пять человек — 39-летний водитель, его супруга на 37-й неделе беременности, а также их дети (4 и 8 лет) и друг семьи.

В результате ДТП водитель и его товарищ отделались ссадинами, женщину сразу отвезли в больницу, где она родила. Новорожденный в тяжелом состоянии, как и его 4-летний брат. 8-летний мальчик погиб на месте. Отмечается, что все взрослые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП,Honda Insight,Honda,
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