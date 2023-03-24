Пьяная женщина родила после ДТП, в котором погиб ее 8-летний сын

Пьяная жительница Бурятии родила сразу после ДТП, в котором погиб ее старший ребенок, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Фото: Телеграм-канал «Babr Mash» Телеграм-канал «Babr Mash»

Авария произошла на трассе Улан-Удэ – Кижинга. Водитель Honda Insight не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В салоне машины находились пять человек — 39-летний водитель, его супруга на 37-й неделе беременности, а также их дети (4 и 8 лет) и друг семьи.