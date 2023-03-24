В Крыму отец и сын из-за штрафа подрались с сотрудниками ГИБДД

В Крыму водитель со своим отцом пытались затащить гаишника в дом в ходе конфликта из-за штрафа, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

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Инцидент произошел в селе Каштаны. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя Павла остановиться, однако мужчина проехал мимо, после чего вышел из машины и неспешно отправился домой. Автоинспекторы догнали водителя, который заявил им, что не стал останавливаться, поскольку инспектор тормозил его рукой.

После выписанного штрафа за отсутствие аптечки на месте появился отец Павла. Сын вырывал протокол из рук автоинспектора, сорвал с него видеорегистратор и вместе с отцом начал затаскивать гаишника к себе в дом.

Второй автоинспектор сумел усмирить мужчин, выстрелив в небо и вызвав подкрепление. Нападавших задержали и арестовали на двое суток. Полицейский отделался небольшими ушибами и ссадиной на кисти.