В Перми под асфальт провалилась «Газель». Пострадавших нет, полиция начала проверку. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в региональном ГУМВД, инцидент произошел на шоссе Космонавтов. Пассажиры успели выйти из салона. По словам очевидцев, сначала под землю ушла только передняя часть автомобиля, однако через какое-то время провал расширился и машина полностью провалилась. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали, сама «Газель» получила повреждения.