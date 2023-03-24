В Перми под асфальт провалилась «Газель». Пострадавших нет, полиция начала проверку. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточнили в региональном ГУМВД, инцидент произошел на шоссе Космонавтов. Пассажиры успели выйти из салона. По словам очевидцев, сначала под землю ушла только передняя часть автомобиля, однако через какое-то время провал расширился и машина полностью провалилась. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали, сама «Газель» получила повреждения.
После аварии на ближайших улицах образовались пробки. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в Перми в результате падения глыбы льда с крыши дома погибла женщина. Инцидент произошел на улице Ушакова. По данному факту возбуждено уголовное дело.