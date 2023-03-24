Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

«Газель» целиком провалилась под асфальт в Перми

Елена Прошина

В Перми под асфальт провалилась «Газель». Пострадавших нет, полиция начала проверку. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в региональном ГУМВД, инцидент произошел на шоссе Космонавтов. Пассажиры успели выйти из салона. По словам очевидцев, сначала под землю ушла только передняя часть автомобиля, однако через какое-то время провал расширился и машина полностью провалилась. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали, сама «Газель» получила повреждения.

После аварии на ближайших улицах образовались пробки. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Перми в результате падения глыбы льда с крыши дома погибла женщина. Инцидент произошел на улице Ушакова. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ДТП,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий