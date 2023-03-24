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41 минуту назад

В Перми "Газель" провалилась под асфальт

Уралинформбюро

"Газель" провалилась под асфальт в Перми, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, инцидент произошел в 10.50 24 марта в районе дома № 120 на шоссе Космонавтов. Машина, по информации полиции, упала в провал, который образовался в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части.

Водитель успел покинуть автомобиль, передает "Уралинформбюро".

"Сотрудники Госавтоинспекции реализуют комплекс мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств автоаварии, а также осуществляют распорядительно-регулировочные действия", – подчеркнули в краевой полиции.

По данным местных СМИ, машину уже достали из ямы.

ДТП,Видео,ГИБДД,
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