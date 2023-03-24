"Газель" провалилась под асфальт в Перми, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, инцидент произошел в 10.50 24 марта в районе дома № 120 на шоссе Космонавтов. Машина, по информации полиции, упала в провал, который образовался в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части.