"Газель" провалилась под асфальт в Перми, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, инцидент произошел в 10.50 24 марта в районе дома № 120 на шоссе Космонавтов. Машина, по информации полиции, упала в провал, который образовался в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части.
Водитель успел покинуть автомобиль, передает "Уралинформбюро".
"Сотрудники Госавтоинспекции реализуют комплекс мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств автоаварии, а также осуществляют распорядительно-регулировочные действия", – подчеркнули в краевой полиции.
По данным местных СМИ, машину уже достали из ямы.