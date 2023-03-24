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17 минут назад

На Сахалине поезд столкнулся с самосвалом, топливо разлилось и загорелось

Газета.Ruиещё 2

На Сахалине в результате столкновения поезда с самосвалом с произошел пожар, несколько пассажиров состава получили травмы, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Сахалин».

«По пути из Долинского района в Томари произошло столкновение самосвала с пригородным пассажирским поездом. Авария спровоцировала разлив топлива и его возгорание. По предварительной информации, несколько пассажиров получили незначительные травмы, погибших нет», — написал Лимаренко.

На место аварии прибыли сотрудники МЧС, пожарные, бригады скорой помощи и мэры Долинского и Томаринского района. К месту происшествия были направлены два пассажирских автобуса. В попавшем в ДТП поезде находилось 99 человек. 26 из них уехали с места происшествия самостоятельно.

ДТП,Видео,Валерий Лимаренко,
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