На Сахалине в результате столкновения поезда с самосвалом с произошел пожар, несколько пассажиров состава получили травмы, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко . Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Сахалин».

«По пути из Долинского района в Томари произошло столкновение самосвала с пригородным пассажирским поездом. Авария спровоцировала разлив топлива и его возгорание. По предварительной информации, несколько пассажиров получили незначительные травмы, погибших нет», — написал Лимаренко.

На место аварии прибыли сотрудники МЧС, пожарные, бригады скорой помощи и мэры Долинского и Томаринского района. К месту происшествия были направлены два пассажирских автобуса. В попавшем в ДТП поезде находилось 99 человек. 26 из них уехали с места происшествия самостоятельно.