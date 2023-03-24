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1 час назад

Водитель фургона в Москве задавил пешехода, сдавая назад

Газета.Ru

На севере Москвы в районе Бибирево водитель фургона наехал на пешехода, двигаясь задним ходом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Водитель фургона в Москве насмерть задавил пешехода на тротуаре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На улице Мурановская водитель автомобиля «Фиат», двигаясь задним ходом, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался на месте», — отмечается в сообщении.

На видеозаписи, запечатлевшей момент инцидента, видно, как автомобиль красного цвета движется задом на небольшой скорости по тротуару вдоль фасада здания. Поравнявшись с припаркованными машинами, автомобиль сбивает стоящего пешехода, который падает на асфальт.

ДТП,Fiat,
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