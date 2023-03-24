Водитель фургона в Москве насмерть задавил пешехода на тротуаре

На севере Москвы в районе Бибирево водитель фургона наехал на пешехода, двигаясь задним ходом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

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«На улице Мурановская водитель автомобиля «Фиат», двигаясь задним ходом, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался на месте», — отмечается в сообщении.