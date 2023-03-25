Виновнику ДТП заставили возместить жительнице Курганской области затраты на ремонт

Виновник автоаварии возместит жительнице Курганской области затраты на ремонт машины в размере, превышающем 100 тысяч рублей. Информация об этом содержится в документах Варгашинского райсуда.

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«Истица обратилась с иском к ответчику о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Суд решил взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 в счет возмещения материального ущерба — 113 745,84 копейки», — указано в материалах дела.

Ответчику предписано также компенсировать расходы на проведение досудебной оценки, оплатить услуги официального представителя и госпошлину. При вынесении решения суд учел, что истица понесла частичные затраты на приобретение бампера, крышки багажника и гасителей ударов.