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2 часа назад

Виновник ДТП возместит жительнице Курганской области затраты на ремонт

Ura.Ru

Виновник автоаварии возместит жительнице Курганской области затраты на ремонт машины в размере, превышающем 100 тысяч рублей. Информация об этом содержится в документах Варгашинского райсуда.

Виновнику ДТП заставили возместить жительнице Курганской области затраты на ремонт
Фото: ТАССТАСС

«Истица обратилась с иском к ответчику о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Суд решил взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 в счет возмещения материального ущерба — 113 745,84 копейки», — указано в материалах дела.

Ответчику предписано также компенсировать расходы на проведение досудебной оценки, оплатить услуги официального представителя и госпошлину. При вынесении решения суд учел, что истица понесла частичные затраты на приобретение бампера, крышки багажника и гасителей ударов.

О том, что житель Курганской области обратился в суд с требованием о взыскании с виновника автоаварии денег за ремонт своей машины, URA.RU писало ранее. Тогда истец в общей сложности потратил на ремонт 516 547 рублей.

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