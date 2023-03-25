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1 час назад

В Тюмени пьяный водитель BMW разбил девять припаркованных автомобилей

Газета.Ru

В Тюмени водитель автомобиля BMW повредил девять припаркованных машин, сообщает Telegram-канал 112. В ночь на 25 марта жители дома по улице Волгоградской проснулись от громкого шума. Как видно на записи ДТП, автомобиль на высокой скорости врезался в припаркованные во дворе машины. Жильцы дома самостоятельно задержали 30-летнего водителя BMW и передали его полиции. Освидетельствование показало 0,68 промилле алкоголя. На мужчину завели административное дело за пьяное вождение и за повреждение дорожного знака, ему также придется оплатить ремонт разбитых машин. Ранее сообщалось, что в России по итогам 2022 года снизилось число жертв "пьяных" ДТП.

В Тюмени пьяный водитель BMW разбил девять припаркованных автомобилей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
ДТП,BMW,
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