В Тюмени пьяный водитель BMW разбил девять припаркованных автомобилей

В Тюмени водитель автомобиля BMW повредил девять припаркованных машин, сообщает Telegram-канал 112. В ночь на 25 марта жители дома по улице Волгоградской проснулись от громкого шума. Как видно на записи ДТП, автомобиль на высокой скорости врезался в припаркованные во дворе машины. Жильцы дома самостоятельно задержали 30-летнего водителя BMW и передали его полиции. Освидетельствование показало 0,68 промилле алкоголя. На мужчину завели административное дело за пьяное вождение и за повреждение дорожного знака, ему также придется оплатить ремонт разбитых машин. Ранее сообщалось, что в России по итогам 2022 года снизилось число жертв "пьяных" ДТП.