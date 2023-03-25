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1 час назад

Женщина погибла в массовой аварии с участием грузовика в российском регионе

Lenta.ru

В Дагестане произошла массовая авария с участием семи автомобилей, включая грузовик DAF. В результате ДТП погибла женщина, сообщили в Telegram-канале МВД по российскому региону.

Женщина погибла в массовой аварии с участием грузовика в российском регионе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел в Карабудахкентском районе республики на 850-м километре федеральной автомобильной дороги «Кавказ». 66-летний водитель грузового автомобиля столкнулся с шестью машинами, которые двигались в попутном направлении.

«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погибла женщина, пассажир автомобиля Ford Focus», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что данная информация является предварительной. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые уточняют обстоятельства и подробности произошедшего.

Ранее пьяная жительница Бурятии родила сразу после смертельного ДТП, в котором погиб ее старший сын. Авария произошла на трассе Улан-Удэ — Кижинга.

ДТП,Ford Focus,ГИБДД,
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