Женщина погибла в массовой аварии с участием грузовика в российском регионе

В Дагестане произошла массовая авария с участием семи автомобилей, включая грузовик DAF. В результате ДТП погибла женщина, сообщили в Telegram-канале МВД по российскому региону.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел в Карабудахкентском районе республики на 850-м километре федеральной автомобильной дороги «Кавказ». 66-летний водитель грузового автомобиля столкнулся с шестью машинами, которые двигались в попутном направлении.

«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погибла женщина, пассажир автомобиля Ford Focus», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что данная информация является предварительной. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые уточняют обстоятельства и подробности произошедшего.