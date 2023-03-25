В Дагестане фура врезалась в шесть легковушек на трассе "Кавказ"

В Дагестане произошло массовое ДТП на трассе «Кавказ», сообщает МВД республики. Mash Gor опубликовал кадры с места аварии.
ДТП случилось около села Ачи-Су. Участниками аварии стали фура DAF и шесть легковых автомобилей. По предварительным данным, 66-летний водитель грузовика не справился с управлением и врезался в машины, которые двигались в попутном направлении.
В результате аварии шесть человек получили травмы. Погибла женщина 1953 года рождения, пассажир автомобиля Ford Focus. Выживших госпитализировали, двоих отправили в ЦГБ Избербаша, остальных — в Карабудахкентскую ЦРБ.