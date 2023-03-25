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12 минут назад

В Дагестане фура врезалась в шесть легковушек на трассе "Кавказ"

Газета.Ru

В Дагестане произошло массовое ДТП на трассе «Кавказ», сообщает МВД республики. Mash Gor опубликовал кадры с места аварии.

ДТП случилось около села Ачи-Су. Участниками аварии стали фура DAF и шесть легковых автомобилей. По предварительным данным, 66-летний водитель грузовика не справился с управлением и врезался в машины, которые двигались в попутном направлении.

В результате аварии шесть человек получили травмы. Погибла женщина 1953 года рождения, пассажир автомобиля Ford Focus. Выживших госпитализировали, двоих отправили в ЦГБ Избербаша, остальных — в Карабудахкентскую ЦРБ.

ДТП,Видео,Ford Focus,
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