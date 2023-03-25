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В Петербурге по сбитому мужчине проехала еще одна машина

В Санкт-Петербурге мужчина попал под колеса двух автомобилей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», который опубликовал запись происшествия.

Авария произошла около 6 утра на перекрестке Невского и Литейного. По словам очевидцев, сначала переходившего дорогу мужчину на высокой скорости сбил автомобиль Hyundai, после чего пешеход оказался под колесами Mercedes-Benz, который двигался следом.

Мужчина погиб, ему было 55 лет. Другие подробности происшествия не уточняются.

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