В Петербурге по сбитому мужчине проехала еще одна машина

В Санкт-Петербурге мужчина попал под колеса двух автомобилей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», который опубликовал запись происшествия.

Авария произошла около 6 утра на перекрестке Невского и Литейного. По словам очевидцев, сначала переходившего дорогу мужчину на высокой скорости сбил автомобиль Hyundai, после чего пешеход оказался под колесами Mercedes-Benz, который двигался следом.