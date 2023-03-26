Машина после ДТП врезалась в остановку в Москве

Автомобиль после ДТП на Боровском шоссе на западе Москвы врезался в остановку, пострадал один человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"На Боровском шоссе в районе дома 2, корпус 1 после столкновения двух автомобилей один из них врезался в остановку. Предварительно, в результате пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в остановку врезалось такси.