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25 минут назад

На западе Москвы машина после ДТП врезалась в остановку

ТАССиещё 1

Автомобиль после ДТП на Боровском шоссе на западе Москвы врезался в остановку, пострадал один человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Машина после ДТП врезалась в остановку в Москве
Фото: Telegram-канал "Агентство "Москва"Telegram-канал "Агентство "Москва"

"На Боровском шоссе в районе дома 2, корпус 1 после столкновения двух автомобилей один из них врезался в остановку. Предварительно, в результате пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в остановку врезалось такси.

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