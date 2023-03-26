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В Тынде водитель на Nissan Note сбил двух детей

Водитель на хетчбэке Nissan Note сбил двоих несовершеннолетних детей в Тынде, один ребенок погиб. Об этом сообщает ГИБДД по Амурской области. Трагедия произошла 25 марта.

В Тынде водитель на Nissan Note сбил двух детей
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«По предварительной информации в 22:05 на ул. Дина Рида водитель 1987 года рождения с признаками опьянения, управляя автомобилем Nissan Note, допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на обочине дороги», — говорится в сообщении.

В результате аварии 10-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. 13-летний мальчик доставлен в больницу. Отмечается, что после наезда на детей водитель пытался покинуть место ДТП, но его задержали. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Уфе автовладелец два года судился с дорожниками из-за ямы, в которой он повредил свою машину. Мужчине удалось выиграть суд, однако проигравшие готовят апелляцию.

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