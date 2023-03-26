Грузовой автомобиль врезался в ограждение на МКАД

Водитель наехал на ограждение на внешней стороне 29-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— На внешней стороне 29-го километра МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей) водитель автомобиля не справился с управлением, наехал на ограждение и съехал с дороги, — говорится в сообщении.

На месте в данный момент работают оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняются. Движение в районе ДТП не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на внутренней стороне 17-го километра МКАД, где столкнулись два автомобиля. На участке оказались перекрыты три полосы из пяти.