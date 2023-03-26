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1 час назад

Пять человек погибли в ДТП с фурой в Челябинской области

Майк Габриелян

Пять человек погибли в ДТП в Челябинской области, когда девушка за рулем «Лады» - «десятки» столкнулась со встречной фурой с прицепом. Четверо погибших были несовершеннолетними, сообщает управление МВД по Челябинской области.

ДТП с пятью жертвами случилось ночью на 117-м километре автодороги Челябинск – Троицк.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21102 столкнулся во встречно идущим большегрузом с полуприцепом «Ивеко», - передает полиция.

Погибли водитель «Лады» (22 летняя девушка) и ее пассажиры – два мальчика и две девочки (от 13 до 15 лет).

Девушка и подростки ехали из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы Троицкого района.

Водитель ВАЗа имела стаж вождения 4 года, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

Виновник аварии пока не установлен, полиция разбирается в причинах.

Ранее в Калуге столкнулись две машины, одну из них отбросило на мать с коляской. Травмы получили дети – двухгодовалая девочка и годовалый мальчик.

ДТП,Видео,Lada,
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