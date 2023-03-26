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56 минут назад

В США автомобиль подкинуло на несколько метров после наезда на отлетевшее колесо

Газета.Ru

В США машину подкинуло на несколько метров из-за отвалившегося колеса соседнего автомобиля. Об этом сообщает life.ru со ссылкой на Twitter пользователя Anoop_Khatra.

Судя по кадрам, автомобиль Kia Soul быстро едет по шоссе. Вдруг у пикапа, который движется в соседнем ряду, отваливается колесо и попадает под Kia Soul. Из-за этого корейский автомобиль подбрасывает на несколько метров, он делает переворот в воздухе, а затем падает на дорогу.

В результате части машины разбросало по участку шоссе в районе аварии.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mazda Titan угнал сотрудник автомойки в Красноярске.

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