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В Санкт-Петербурге девушка на автомобиле разбилась, пытаясь уйти от погони ДПС

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Женщина на Ford Focus пыталась оторваться от погони ДПС и попала в аварию.Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел утром 26 марта.

Девушка разбилась на машине, уходя от погони ДПС в Петербурге
© ГУ МВД России по г. СПб и ЛО/VK

«Сотрудниками ДПС на пересечении улицы Коммунны и Ириновского проспекта была предпринята попытка остановки автомобиля Ford Focus, который совершил ДТП и скрылся. Требование сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал и скрылся в сторону Всеволожска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о машине была передана патрульным полицейским нарядам. Через 17 минут стало известно, что Ford Focus врезался в фонарный столб. Позже выяснилось что за рулем машины находилась 34-летняя женщина. В результате ДТП она погибла на месте. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что женщина не справилась с управлением.

Полиция проводит проверку по факту гибели женщины-водителя в ДТП.

Ранее сообщалось, что юноша на самокате врезался в пешеходов, которые переходили дорогу по переходу в Москве.

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