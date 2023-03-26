Девушка разбилась на машине, уходя от погони ДПС в Петербурге

Женщина на Ford Focus пыталась оторваться от погони ДПС и попала в аварию.Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел утром 26 марта.

«Сотрудниками ДПС на пересечении улицы Коммунны и Ириновского проспекта была предпринята попытка остановки автомобиля Ford Focus, который совершил ДТП и скрылся. Требование сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал и скрылся в сторону Всеволожска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о машине была передана патрульным полицейским нарядам. Через 17 минут стало известно, что Ford Focus врезался в фонарный столб. Позже выяснилось что за рулем машины находилась 34-летняя женщина. В результате ДТП она погибла на месте. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что женщина не справилась с управлением.