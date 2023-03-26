Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Кутузовском проспекте
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в районе д. 17. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На Кутузовском проспекте (в районе д. 17) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспорта в районе места ДТП не затруднено.