Грузовик наехал на пешехода на северо-востоке Москвы

Грузовой автомобиль наехал на пешехода. Об этом во вторник, 28 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

Авария произошла на улице Енисейской, в районе дома № 16/21, уточнили в Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По предварительным данным, пешеход погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

27 марта три автомобиля столкнулись на улице Нижние Мневники. В аварии пострадал один человек. Подробности происшествия уточняются.