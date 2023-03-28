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1 час назад

Грузовик наехал на пешехода на северо-востоке Москвы

Вечерняя Москваиещё 2

Грузовой автомобиль наехал на пешехода. Об этом во вторник, 28 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Грузовик наехал на пешехода на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

Авария произошла на улице Енисейской, в районе дома № 16/21, уточнили в Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По предварительным данным, пешеход погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

27 марта три автомобиля столкнулись на улице Нижние Мневники. В аварии пострадал один человек. Подробности происшествия уточняются.

Еще одна авария произошла на пересечении Мичуринского проспекта и Раменского бульвара. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как белая машина едет на красный свет и врезается в черный автомобиль. Тот, в свою очередь, из-за удара сбивает пешехода.

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